Niño queda en riesgo vital tras ataque de jauría de perros en Molina

Durante este jueves, un menor de edad fue encontrado con graves lesiones en el sector Pichingal de la comuna de Molina, en la Región del Maule, tras ser atacado por una jauría de perros.

El hecho quedó al descubierto cuando la víctima fue hallada al interior de una acequia con múltiples heridas por mordeduras en distintas partes del cuerpo. Según antecedentes preliminares, el niño se desplazaba a pie por el lugar cuando fue interceptado por los animales.

Tras el ataque, una persona que se encontraba en las cercanías le prestó ayuda en primera instancia, mientras que personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) lo trasladó hasta el Hospital de Curicó.

En el recinto asistencial, el menor quedó internado con diagnóstico reservado y en riesgo vital , debido a la gravedad de las lesiones.

Por instrucción de la Fiscalía del Maule, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si los perros involucrados tienen dueño.