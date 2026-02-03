;

Esquiador chileno Henrik Von Appen sufre grave accidente y se perderá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

“Hicimos todo lo posible, pero el daño es demasiado grande”, señaló el deportista nacional, quien no podrá representar al Team Chile en la cita olímpica.

Daniel Ramírez

@henrikvonappen

@henrikvonappen

Este martes, el Team Chile confirmó que el esquiador nacional Henrik Von Appen no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, esto debido a un grave accidente que sufrió en su última competencia.

El deportista chileno tuvo una caída a alta velocidad con impacto directo contra las mallas de protección en la reciente Copa del Mundo de Crans-Montana, en Suiza.

El accidente le provocó múltiples lesiones, entre ellas, una “laceración facial que requirió de suturas y una lesión tipo asa de balde del menisco interno de la rodilla derecha”, informaron desde el Comité Olímpico de Chile.

Revisa también:

ADN

Von Appen fue evaluado por equipos médicos en Suiza e Italia y, tras el análisis clínico y de imágenes, desde la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile tomaron la decisión de suspender su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, cita que se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero próximo, en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

“Hicimos todo lo posible, pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca de las carreras olímpicas como para poder competir por medallas y no solo participar”, señaló el esquiador nacional desde Italia.

“Estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años, hemos trabajado durísimo para estar esquiando al más alto nivel en Copas del Mundo con impresionantes resultados, pero este deporte es así, tiene sus riesgos y uno si quiere pelear por las posiciones de punta tiene que estar dispuesto a aceptarlos”, concluyó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad