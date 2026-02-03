Esquiador chileno Henrik Von Appen sufre grave accidente y se perderá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Este martes, el Team Chile confirmó que el esquiador nacional Henrik Von Appen no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, esto debido a un grave accidente que sufrió en su última competencia.

El deportista chileno tuvo una caída a alta velocidad con impacto directo contra las mallas de protección en la reciente Copa del Mundo de Crans-Montana, en Suiza.

El accidente le provocó múltiples lesiones, entre ellas, una “laceración facial que requirió de suturas y una lesión tipo asa de balde del menisco interno de la rodilla derecha”, informaron desde el Comité Olímpico de Chile.

Von Appen fue evaluado por equipos médicos en Suiza e Italia y, tras el análisis clínico y de imágenes, desde la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile tomaron la decisión de suspender su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, cita que se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero próximo, en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

“Hicimos todo lo posible, pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca de las carreras olímpicas como para poder competir por medallas y no solo participar”, señaló el esquiador nacional desde Italia.

“Estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años, hemos trabajado durísimo para estar esquiando al más alto nivel en Copas del Mundo con impresionantes resultados, pero este deporte es así, tiene sus riesgos y uno si quiere pelear por las posiciones de punta tiene que estar dispuesto a aceptarlos”, concluyó.