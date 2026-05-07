Este sábado, la UFC volverá a la acción con uno de los eventos numerados más potentes del 2026, en una cartelera que ya está marcada por la tensión antes incluso de que los peleadores suban al octágono.

El combate estelar del UFC 328 tendrá como protagonistas al campeón de peso medio, Khamzat Chimaev, y al estadounidense Sean Strickland, quienes vienen intercambiando fuertes insultos desde que se anunció la pelea.

El momento más tenso ocurrió este jueves durante la conferencia de prensa previa al evento, cuando ambos se encontraron cara a cara por primera vez y todo terminó descontrolándose.

Tras finalizar las preguntas de los periodistas, Dana White invitó a los luchadores a realizar un careo inédito, considerando que el pesaje oficial será este viernes. Como era de esperar, los ánimos se calentaron rápidamente y Chimaev terminó lanzándole una patada en la rodilla a Strickland.

La situación escaló de tal forma que el propio mandamás fue el primero en intervenir para separarlos, aunque posteriormente también debieron actuar miembros de seguridad y la policía presente en el recinto.

Además del duelo por el título de peso medio, la cartelera contará con otra pelea titular, donde el armenio Joshua Van defenderá por primera vez su cinturón de peso mosca ante el japonés Tatsuro Taira. También habrá un combate para ser el próximo retador al título de peso pesado entre el ruso Aleksandr Volkov y el dominicano Waldo Cortes-Acosta.

¿Cuándo y dónde ver el UFC 328?

El UFC 328 se disputará este sábado 8 de mayo en el Prudential Center, en Estados Unidos. El evento comenzará a las 17:00 horas de Chile, mientras que la cartelera principal arrancará a las 21:00 horas.

La transmisión estará disponible exclusivamente a través de Paramount+, plataforma a la que se debe acceder mediante suscripción.