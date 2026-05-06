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VIDEO. Mira el primer tráiler de ‘Elle’, la serie precuela de ‘Legalmente Rubia’ que llega de la mano de Prime Video

En esta oportunidad, el icónico papel recae en Lexi Minetree.

José Campillay

Mira el primer tráiler de ‘Elle’, la serie precuela de ‘Legalmente Rubia’ que llega de la mano de Prime Video

Legalmente Rubia es una de esas películas que dejaron una huella en la memoria colectiva, marcaron la carrera de su protagonista y marcó un hito en su década, siendo estrenada en 2001.

Hoy, a 25 años de su lanzamiento, tendremos de regreso a Elle Woods en una precuela que llega bajo formato de serie de la mano de Amazon MGM Studios.

Teniendo en cuenta el retroceso cronológico dentro de la historia, Reese Witherspoon no retomará el rol protagónico, aunque se mantendrá ligada al proyecto bajo Hello Sunshin, su productora.

En esta oportunidad, el icónico papel recae en Lexi Minetree, asumiendo una gran responsabilidad dentro del título y dando un gran salto en su trayectoria.

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ADN

Ambientada en 1995, el programa nos muestra a la joven cursando sus estudios de bachillerato, años antes de su histórico ingreso a la Facultad de Derecho de Harvard.

Es así como se sumerge en las aguas turbulentas de la adolescencia, enfrentando amistades complejas, romances prohibidos y las inevitables dudas propias de la edad.

La trama pone un foco especial en la dinámica familiar de los Woods. Ante cada desafío, Elle utiliza a su círculo cercano como guía, fortaleciendo un vínculo inquebrantable con su madre.

Este apoyo fundamental será el motor que la impulse a superar obstáculos y a transformarse, paso a paso, en la mujer decidida y optimista que el público conoció en la pantalla grande.

Bajo el título oficial de Elle, el estreno de la serie está agendado para el próximo 1 de julio, sumándose directamente al catálogo de Prime Video. Asimismo, impulsado por el optimismo de la producción, es importante consignar que ya se renovó para una segunda temporada.

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