Anuncian remate de muebles con más de 1.000 productos: ¿Cuándo es y cómo participar?

Entre este viernes 8 y domingo 10 de mayo se realizará un remate online y presencial de muebles en Chile. Habrá más de 1.500 lotes.

En la lista aparecen sofás, comedores, mesas de arrimo, espejos, cuadros, lámparas, entre otros. Son creaciones de la conocida mueblista Doris Cohn.

“Por más de 50 años he fabricado muchos muebles, finos, tallados, clásicos, y tengo demasiado stock”, explicó la mujer en diálogo con LUN.

“Quiero darle la oportunidad al público que siempre me pregunta cuándo voy a hacer un descuento. Son muebles caros; ahora estarán con un buen descuento”, explicó Cohn.

Los productos parten en los $40.000 y tendrán una postura mínima en torno a la mitad del precio de venta.

“Hay un poco de todo (…) hoy todo se trae de China y hay poca fabricación de autor, que es el principal sello de sus productos”, valoró la martillera pública Solange Lama, de QRemate.cl, y a cargo del proceso.

“También ha traído cosas de Turquía, Francia y otros lados. Será un remate al mejor postor”, detalló.

Para participar hay que dejar una garantía de $500.000 y los ítems se pueden revisar pinchando este enlace.