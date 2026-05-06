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TNE 2026: se acerca el plazo límite para revalidar el pase escolar (y así puedes realizarlo)

Los estudiantes que no cumplan con el periodo establecido para realizar el trámite, deberán pagar la tarifa completa del transporte público. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

TNE 2026: se acerca el plazo límite para revalidar el pase escolar (y así puedes realizarlo)

TNE 2026: se acerca el plazo límite para revalidar el pase escolar (y así puedes realizarlo) / Agencia Uno

Uno de los principales beneficios de los distintos estudiantes del país es la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), documento que reciben alumnos de enseñanza básica, media y superior para acceder a una tarifa rebajada del transporte público.

Por estos días, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Juaneb) está en pleno proceso de revalidación de la tarjeta para este 2026.

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Cabe recordar que, en caso de no cumplir con el plazo establecido, a los estudiantes se les cobrará la tarifa completa del transporte público.

¿Hasta cuándo hay plazo para renovar la TNE?

De acuerdo a lo establecido, el plazo para renovar la TNE vence el próximo 31 de mayo de 2026. De tal forma, quienes no realicen el trámite antes de dicha fecha, desde el 1 de junio se les cobrará el pasaje completo.

Cabe recordar que el beneficio es personal e intransferible. En tanto, para los estudiantes de educación media y superior, gracias al pase escolar, el pasaje tiene una tarifa única de $260 en buses, Metro y Tren Nos durante todo el año.

¿Cómo revalidar la TNE?

Según indica ChileAtiende, en el caso de los estudiantes de educación superior de la región Metropolitana, hay que contactarse con el encargado TNE de la casa de estudios correspondiente para ser inscrito en el sistema. Dicho trámite tiene un costo de $1.100 y, tras cinco días hábiles, se debe revalidar la tarjeta en un tótem Bip!

Por otro lado, los universitarios de regiones deben pegar el sello 2026 en una sucursal TNE (revisa acá todos los recintos disponibles para hacerlo).

Los estudiantes de quinto básico, primero medio o de primer año de educación superior, no deben realizar el trámite, ya que su pase integra el sello 2026. En tanto, los demás niveles de educación básica y media no deben pagar ningún monto para renovar su pase escolar.

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