Casa de Moneda lanza a la venta medalla de Gabriel Boric: incorpora braille y este es su precio

La Casa de Moneda de Chile lanzó a la venta una medalla conmemorativa dedicada al expresidente Gabriel Boric, quien gobernó el país entre marzo de 2022 y marzo de 2026.

Uno de los aspectos que marcó esta edición fue la incorporación de escritura en braille , una característica inédita en este tipo de productos en Chile.

Desde la entidad destacaron que este elemento permitió ampliar el acceso a personas con discapacidad visual, facilitando su interacción con la pieza.

¿Cómo comprar la medalla y cuál es su precio?

La medalla fue fabricada en bronce, con un diámetro de 70 milímetros, y se presentó en un estuche de felpa. Según detalló la institución, combinó diseño, simbolismo y técnicas de acuñación propias de su tradición.

El objeto quedó disponible para el público con un valor de $27.990 y pudo adquirirse a través del sitio web oficial de la Casa de Moneda (AQUÍ).

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Finalmente, desde el organismo subrayaron que este tipo de piezas se ha consolidado como una forma de conmemorar a los exmandatarios, incorporando en esta oportunidad un enfoque adicional en accesibilidad.