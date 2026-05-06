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Casa de Moneda lanza a la venta medalla de Gabriel Boric: incorpora braille y este es su precio

La pieza se sumó a la colección histórica de expresidentes incorporando por primera vez un enfoque inclusivo.

Javiera Rivera

Casa de Moneda lanza a la venta medalla de Gabriel Boric

Casa de Moneda lanza a la venta medalla de Gabriel Boric

La Casa de Moneda de Chile lanzó a la venta una medalla conmemorativa dedicada al expresidente Gabriel Boric, quien gobernó el país entre marzo de 2022 y marzo de 2026.

Uno de los aspectos que marcó esta edición fue la incorporación de escritura en braille, una característica inédita en este tipo de productos en Chile.

Desde la entidad destacaron que este elemento permitió ampliar el acceso a personas con discapacidad visual, facilitando su interacción con la pieza.

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¿Cómo comprar la medalla y cuál es su precio?

La medalla fue fabricada en bronce, con un diámetro de 70 milímetros, y se presentó en un estuche de felpa. Según detalló la institución, combinó diseño, simbolismo y técnicas de acuñación propias de su tradición.

El objeto quedó disponible para el público con un valor de $27.990 y pudo adquirirse a través del sitio web oficial de la Casa de Moneda (AQUÍ).

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Finalmente, desde el organismo subrayaron que este tipo de piezas se ha consolidado como una forma de conmemorar a los exmandatarios, incorporando en esta oportunidad un enfoque adicional en accesibilidad.

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