UEFA confirma durísimo castigo para Prestianni por insultos racistas contra Vinicius: decisión final

Este viernes la UEFA anunció un duro castigo para el futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, por un "comportamiento discriminatorio" contra Vinicius Junior, delantero del Real Madrid.

El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero, cuando Benfica y Real Madrid se enfrentaron por la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League. En ese partido, Prestianni se cubrió la boca con la mano y lanzó insultos racistas hacia el jugador brasileño. “Vini” denunció lo sucedido ante el árbitro, lo que llevó a una breve interrupción del juego, aunque en ese momento no se aplicaron sanciones.

Tras el incidente, la UEFA abrió una investigación a cargo de un inspector designado por el organismo. Luego de analizar lo ocurrido, el ente rector del fútbol europeo decidió castigar al jugador argentino con seis partidos de suspensión.

Sin embargo, la UEFA informó que de los seis partidos de castigo, tres quedan en suspenso durante un período de prueba de dos años.

Además, el organismo detalló que esta sanción incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió Prestianni en el duelo de vuelta que disputaron Real Madrid y Benfica el pasado 25 de febrero.

Por último, la UEFA le solicitó a la FIFA que extienda a nivel mundial la sanción del futbolista argentino.