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VIDEO. Figura de Boca ningunea al DT de Barcelona en vivo: esto pasó tras el partido en la Libertadores

Después de la derrota de Boca Juniors, Leandro Paredes protagonizó un tenso cruce con el entrenador venezolano César Farías.

Daniel Ramírez

Getty Images

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En una nueva jornada de Copa Libertadores, anoche Barcelona de Guayaquil se hizo fuerte de local y derrotó 1-0 a Boca Juniors por el Grupo D, donde se encuentra Universidad Católica.

Tras el partido, el capitán del elenco argentino, Leandro Paredes, protagonizó un tenso cruce con el DT del cuadro ecuatoriano, César Farías.

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Cuando Paredes se preparaba para hablar con Fox Sports al borde de la cancha, Farías se acercó detrás de cámara y le dijo algo al mediocampista, lo cual no fue captado por los micrófonos.

Luego, el volante de Boca fue consultado por esta situación y respondió con un feroz ninguneo hacia el entrenador venezolano. “No sé qué dijo (César Farías). Tengo mucho respeto, no hablo nunca ni antes ni después. Él me debe conocer de algún lado, yo no sé quién es. No importa”, señaló.

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