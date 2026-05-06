España recibirá crucero en alerta por presunto brote de hantavirus tras muerte de tres pasajeros

El gobierno de España anunció que recibirá en las islas Canarias al crucero afectado por un posible brote de hantavirus dentro de “3 a 4 días”, pero precisó que aún no se definió qué puerto acogerá el navío.

El MV Hondius está en alerta sanitaria luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un hantavirus -propagado por roedores infectados- había provocado la muerte de tres pasajeros.

El barco bajo bandera neerlandesa, que partió el 1 de abril de Ushuaia, sur de Argentina, para una expedición por el Atlántico, está fondeado desde el domingo frente a Praia, la capital del archipiélago africano de Cabo Verde, con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

“Serán examinados, atendidos y trasladados”

El Ministerio de Sanidad de España informó que “el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días”.

“Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países”, añadió en un comunicado.