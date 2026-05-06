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Asaltante muere tras persecución policial en la Región de O’Higgins: hay dos detenidos

El procedimiento se inició tras un robo en un domicilio en avenida El Rincón y derivó en un seguimiento controlado que terminó con un vehículo volcado en O’Higgins de Pilay.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Durante este miércoles, un procedimiento por robo en un domicilio derivó en una persecución policial que culminó con una persona fallecida y dos sujetos detenidos, en un hecho ocurrido en el sector sur de la Región Metropolitana.

Según información policial, el operativo se inició en un inmueble ubicado en avenida El Rincón, donde funcionarios concurrieron tras una denuncia de robo.

En el lugar, un individuo escapó hacia el patio posterior y salió a un callejón colindante, momento en que un vehículo blanco se aproximó a alta velocidad. El conductor no acató las señales de detención realizadas por Carabineros, lo que motivó que un funcionario hiciera uso de su arma de servicio, sin lograr detener el móvil.

A raíz de lo anterior, se inició un seguimiento controlado que se extendió hasta el sector de O’Higgins de Pilay, donde el vehículo en fuga perdió el control y se salió de la ruta. En ese contexto, los ocupantes descendieron, siendo detenidos dos de ellos por personal policial.

Al revisar el automóvil, se constató la presencia de una persona sin identificar, quien fue hallada fallecida a un costado del vehículo. El fiscal de turno instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

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