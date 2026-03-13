La dura crítica que se repitió en el debut de “El Club de la Comedia” en Chilevisión: “¿Por qué hacen eso?"

La noche del jueves, Chilevisión concretó uno de sus estrenos más esperados de 2026: el regreso de El Club de la Comedia.

El histórico espacio de la señal privada volvió a la pantalla con un formato renovado y un elenco en gran parte distinto al original, apostando por refrescar el humor nacional en el horario estelar.

“Un espacio, un lugar para el humor, donde les aseguro que vamos a darlo todo porque ninguno de nosotros tiene contrato indefinido”, lanzó Claudio Michaux durante los primeros minutos.

La nueva apuesta desplegó breves rutinas de stand up, los clásicos sketches grabados e incluso algunos libretos al más puro estilo de El Muro, el clásico programa que volvió a Mega.

Algunos televidentes le dieron el visto bueno en internet, pero hubo una crítica que se repitió: la excesiva similitud con el programa de Kike Morandé, recién mencionado, y lo poca similitud con la versión antigua.

“¿Para qué le pusieron El Club de la Comedia? si son puras secciones de El Muro, o lo que quedó de este?”, cuestionó un usuario de X.

“Esto no es El Club de la Comedia, debieron ponerle otro nombre”, sumó otra persona en la misma red social. “Es un muro versión rasca”, criticó otro.

“No me está gustando nada el nuevo Club de la Comedia, debió ser un proyecto nuevo con otro nombre (…) que no trate de enganchar con la nostalgia; ojalá mejore el programa, pero lo dudo”, lanzó una voz.

El club de la comedia es medio fome ¿Por qué hacen eso? #ElClubCHV — Sergio Muñoz (@Seaborgio2200) March 13, 2026

Club de la Comedia? me cago de la risa.....



#ElClubCHV — El Silenciador (@THESILENCER_23) March 13, 2026

#ElClubCHV

Otra vez kgando un programa.

No debieron llamarlo club de la comedia, si finalmente es estar viendo el muro 🙄. Más encima fome. — Mia (@p_anngie27449) March 13, 2026

Creo que fui muy injusto con el club de la comedia antiguo igual si daba más risa que esto. #ElClubCHV #ElClubdelaComedia — José Luis 🐦 (@Jos_ldg) March 13, 2026

Para qué le pusieron El Club de La Comedia? si son puras secciones del muro, o lo que quedó de este? 🤣 #ElClubCHV — El Weon Bipolar (@elweonbipolar) March 13, 2026