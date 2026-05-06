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NTV supera a Cartoon Network y se convierte en el canal infantil más visto en Chile durante abril

La señal infantil y cultural de TVN lideró el rating promedio mensual en abril, superando a otros canales culturales.

Juan Castillo

NTV supera a Cartoon Network y se convierte en el canal infantil más visto en Chile durante abril

NTV, la señal infantil y cultural de TVN, alcanzó un nuevo hito durante abril tras posicionarse como el canal infantil más visto de Chile, según el más reciente informe de audiencia.

La señal lideró el ranking de rating promedio mensual con 9.953 personas por minuto, superando a Cartoon Network, que registró 9.164, y a Disney Jr., que alcanzó 5.533.

El resultado confirma el crecimiento sostenido del canal y refuerza el interés de las audiencias por contenidos locales, educativos y culturales.

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NTV lidera entre canales infantiles y culturales en Chile

El avance de NTV coincidió con una renovación importante de su programación. Durante abril, la señal incorporó más de 15 nuevos programas y temporadas, con una apuesta enfocada en creatividad, aprendizaje, cultura y participación.

Entre las novedades destacan nuevas temporadas del bloque de entretención Efecto N y el informativo infantil Qué Sucede, ambos emitidos completamente en vivo. También figura el regreso de Pato Cisternas con El Hacedor de Hambre y la renovación multiplataforma de Hora 25, conducido por Blanca Lewin.

La directora de Programación de NTV, Mariana Hidalgo, valoró el resultado y destacó el vínculo construido con las audiencias. “Estar primeros entre los canales infantiles y culturales nos emociona mucho, porque en un escenario con una oferta enorme de contenidos, confirma que hay audiencias que buscan algo más que solo entretención”, señaló.

Además, la ejecutiva explicó que la señal reforzó su estrategia con más transmisiones en vivo y presencia digital. “Hemos reforzado nuestra propuesta con más contenido en vivo y una estrategia multiplataforma para estar más cerca de las audiencias”, agregó.

El liderazgo también se extendió al segmento cultural. En abril, NTV volvió a ubicarse en el primer lugar, con 9.953 personas por minuto, por sobre Discovery Channel, que marcó 6.222, y 13C, que llegó a 4.349.

El desempeño se complementa con su alcance masivo: 2.853.445 espectadores únicos vieron la señal durante abril. “Cuando vemos que personas de distintas edades se quedan, vuelven y recomiendan nuestros contenidos, entendemos que ese vínculo es real”, afirmó Hidalgo.

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