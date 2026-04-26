;

Extranjera descubrió clásica teleserie chilena y no pudo creer la joya que encontró: “Sigo en shock”

“Si se dan cuenta, tiene un tema supercontroversial”, analizó la joven en redes sociales.

Javier Méndez

Extranjera descubrió clásica teleserie chilena y no pudo creer la joya que encontró: “Sigo en shock”

Los que están familiarizados con las teleseries chilenas seguramente podrán llegar al consenso de que hubo una época en que eran producciones notables.

De hecho, muchas ficciones como Romané y Amores de mercado siguen siendo recordadas, citadas e incluso reformuladas para nuevas audiencias.

Una extranjera parece estar descubriendo aquella veta de oro del pasado y no pudo ocultar su sorpresa al toparse con una clásica creación de Canal 13: Machos.

Revisa también:

ADN

“No manchen. Estoy viendo una teleserie chilena que se llama Machos y habla de este pinche viejo manipulador y sus siete hijos que son unos perritos del bosque”, relató @ale_nutrialex en Instagram.

“Llegué a Chile por amor, ¡pero me quedé por el chisme de los Mercader! Apenas estoy descubriendo Machos y sigo en shock”, sumó en la descripción.

Si se dan cuenta, tiene un tema supercontroversial con la parte del machismo, así que estaría buenísimo que la puedan ver y comentarme qué tal les parece”, invitó.

Cuando veas El Señor de la Querencia vas a quedar como hand roll, jajajaja. Busca también Perdona nuestros pecados”, le dijeron en los comentarios.

Otros usuarios de la plataforma de Meta también lanzaron más opciones para continuar con el contenido made in Chile. Sucupira, La Fiera y El circo de las Montini fueron algunas alternativas.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad