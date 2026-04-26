Extranjera descubrió clásica teleserie chilena y no pudo creer la joya que encontró: “Sigo en shock”

Los que están familiarizados con las teleseries chilenas seguramente podrán llegar al consenso de que hubo una época en que eran producciones notables.

De hecho, muchas ficciones como Romané y Amores de mercado siguen siendo recordadas, citadas e incluso reformuladas para nuevas audiencias.

Una extranjera parece estar descubriendo aquella veta de oro del pasado y no pudo ocultar su sorpresa al toparse con una clásica creación de Canal 13: Machos.

“No manchen. Estoy viendo una teleserie chilena que se llama Machos y habla de este pinche viejo manipulador y sus siete hijos que son unos perritos del bosque”, relató @ale_nutrialex en Instagram.

“Llegué a Chile por amor, ¡pero me quedé por el chisme de los Mercader! Apenas estoy descubriendo Machos y sigo en shock”, sumó en la descripción.

“Si se dan cuenta, tiene un tema supercontroversial con la parte del machismo, así que estaría buenísimo que la puedan ver y comentarme qué tal les parece”, invitó.

“Cuando veas El Señor de la Querencia vas a quedar como hand roll, jajajaja. Busca también Perdona nuestros pecados”, le dijeron en los comentarios.

Otros usuarios de la plataforma de Meta también lanzaron más opciones para continuar con el contenido made in Chile. Sucupira, La Fiera y El circo de las Montini fueron algunas alternativas.