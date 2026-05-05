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Confirman a qué hora será el peak de la lluvia en Santiago este miércoles: podrían caer más de 20 mm de precipitación

Los chubascos que llegarán a la Región Metropolitana obligarían a sacar nuevamente el paraguas.

Javier Méndez

Confirman a qué hora será el peak de la lluvia en Santiago este miércoles: podrían caer más de 20 mm de precipitación

Tras varios días sin novedades, según el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, este miércoles 6 de mayo vuelve la lluvia a Santiago.

Considerando la intesidad del fenómeno meteorológico, será necesario sacar el paraguas y los expertos parecen coincidir en que las primeras gotas caerán pasado el mediodía.

Los chubascos tendrán distintos niveles de intensidad, distribuidos iregularmente. Por ahora, no se ha descartado la posibilidad de tormentas eléctricas.

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¿A qué hora será el peak de precipitaciones en Santiago y cuántos milímetros de agua esperar?

Según el meteorólogo de TVN, Iván Torres, la lluvia será más intensa entre las 21:00 horas del miércoles y las 04:00 horas del jueves 7 de mayo.

Si bien al principio se hablaba de 10 milímetros de agua acumulada, recientemente se elevó la cifra a 20 mm o más.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) aumentó la cantidad, estimando un umbral entre 15 y 25 mm en Santiago.

De todas formas, los efectos del sistema frontal se sentirán más fuerte en el sur de Chile, particularmente entre las regiones de La Araucanía y el Biobío.

“La precipitación de este sistema podría llegar en relación a la región de Coquimbo hasta la provincia de Choapa, en gran parte de su extensión, y en los sectores de cordillera”, adelantó el meteorólogo Jaime Leyton de Mega.

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