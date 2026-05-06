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FOTO. Juez de Estados Unidos publica supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: “No vale la pena”

La nota fue descalificada durante la jornada de este miércoles y reveló nuevos detalles del caso del magnate estadounidense.

Nicolás Lara Córdova

Juez de Estados Unidos publica supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: “No vale la pena”

Juez de Estados Unidos publica supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: “No vale la pena” / MARTIN BUREAU

Este miércoles el juez federal Kenneth Karas ordenó publicar la supuesta nota de suicidio escrita por Jeffrey Epstein en su celda en la cárcel de Nueva York donde se encontró su cuerpo.

Dicho documento permaneció bajo secreto por la investigación judicial relacionada a su compañero de celda.

“Me investigaron durante meses y ¡No encontraron nada!“, se puede leer en el comienzo de la carta publicada este miércoles.

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En el texto, Epstein indicó que se le imputaron delitos antiguos que databan de hace 15 años y comentó que “es un privilegio poder elegir el momento de decir adiós”.

“¿Qué quieren que haga? ¡Me pondré a llorar! ¡Esto no es divertido! ¡No vale la pena!“, terminó la nota.

La nota fue encontrada por Nicholas Tartaglione, quien era el compañero de celda de Jeffrey Epstein en la cárcel de Nueva York.

Según información del New York Times, la autoría de esta nota no ha podido ser confirmada.

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