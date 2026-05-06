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FOTOS. Cindy Nahuelcoy reaparece y reaviva el debate por polémicas arbitrales en Chile: “Les resulta fácil de olvidar...”

El ultimátum por parte de la ANFP a la entidad encabezada por Roberto Tobar recordó la bullada salida de la ex réferi.

Felipe Romo

26 de Enero del 2020/Santiago La jueza de línea Cindy Nahuelcoy es la asistente de Julio Bascuñán ,durante el partido valido por la primera fecha del Campeonato Nacional AFP PlanVital 2020, entre Union Española vs Deportes Iquique, disputado en el Estadio Santa Laura FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

26 de Enero del 2020/Santiago La jueza de línea Cindy Nahuelcoy es la asistente de Julio Bascuñán ,durante el partido valido por la primera fecha del Campeonato Nacional AFP PlanVital 2020, entre Union Española vs Deportes Iquique, disputado en el Estadio Santa Laura FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

El fútbol chileno apuntó sus dardos hacia el arbitraje nacional, que cada semana deja episodios polémicos en torno a decisiones, cobros y determinaciones en el VAR que han afectado al espectáculo.

La gota que rebalsó el vaso fue el último partido entre Universidad de Concepción y Universidad Católica, donde el arbitro Mario Salvo expulsó al jugador José Salas y luego amonestó a Juan Francisco Rossel por una supuesta simulación.

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El Tribunal de Disciplina reconoció un error en el cobro, y absolvió al delantero “Cruzado”, dejando en evidencia al cuerpo arbitral nuevamente.

Esto generó un ultimátum desde la ANFP hacia la Comisión de Árbitros encabezada por Roberto Tobar, lo que volvió a encender una vieja polémica que también involucró a la entidad.

Cindy Nahuelcoy vuelve a la carga contra el arbitraje chileno

Cindy Nahuelcoy publicó una serie de historias en sus redes sociales donde rememoró su salida del arbitraje, luego de acusar a Julio Bascuñán de favorecer a Leslie Vásquez.

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“Quiero recordar algo que, curiosamente, a varios les resulta muy fácil olvidar. Hace un tiempo el árbitro de Primera División Gastón Philippe declaró como testigo a favor de Julio Bascuñán y Leslie Vásquez en una querella presentada en mi contra. Poco después, fue designado para dirigir tres partidos. Todo muy normal, ¿no?“, publicó.

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¿De verdad creen que la falta de transparencia es algo de ahora o simplemente ahora se está haciendo más evidente?“, disparó Nahuelcoy.

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