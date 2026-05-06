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Giro en el futuro de Erick Pulgar: podría dejar Flamengo y tres clubes ya lo siguen de cerca

El volante chileno podría protagonizar un movimiento millonario en el “Mengao”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes

Erick Pulgar ya completa un mes sin jugar en Flamengo debido a una lesión en el hombro, pero esta ausencia podría volverse definitiva en el próximo mercado de fichajes.

Esto porque, a partir de julio, la cláusula de salida del seleccionado chileno bajará a 4 millones de dólares, situación que ya despertó el interés de distintos clubes en el extranjero.

Según información de RTI Sporte, existen al menos tres equipos siguiendo de cerca el presente del volante formado en Deportes Antofagasta, y ninguno pertenece a Europa ni Sudamérica.

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Los principales interesados serían Al Rayyan de Qatar, además de Austin FC y FC Cincinnati, ambos de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Con 32 años, las opciones de jugar en Norteamérica o Medio Oriente podrían resultar muy atractivas para el ex Universidad Católica, especialmente por el aspecto económico, considerando los altos salarios que suelen ofrecer ambas ligas a sus figuras.

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