“Un chiste de muy mal gusto”: revelan ofrecimiento del Gobierno al PDG que terminó quebrando el acuerdo por megaproyecto

El esperado apoyo del Partido de la Gente (PDG) al proyecto de Reconstrucción Nacional se desplomó esta tarde tras revelarse la distancia abismal entre las exigencias de la colectividad y el ofrecimiento real del Ejecutivo.

Según detallaron parlamentarios de la bancada y el diputado Carlos Bianchi, la propuesta del Gobierno resultó ser una fracción mínima de lo conversado originalmente.

Lo que exigía el PDG: Un plan de alivio real

La bancada del PDG fue clara en sus condiciones para sumarse a la iniciativa gubernamental, enfocándose en medidas de impacto directo al bolsillo de la clase media:

Devolución del IVA: Solicitaron formalmente el retorno de este impuesto en medicamentos y pañales .

Solicitaron formalmente el retorno de este impuesto en . Canasta tipo GES: Propusieron una canasta acotada de fármacos que pudiera crecer de forma progresiva en el tiempo.

Propusieron una canasta acotada de fármacos que pudiera crecer de forma progresiva en el tiempo. Universalidad: Buscaban que los beneficios no se perdieran en hogares con ingresos modestos, como aquellos compuestos por dos sueldos mínimos.

El ofrecimiento del Gobierno: Rebajas mínimas y bonos

De acuerdo con las declaraciones del diputado Carlos Bianchi, la oferta final del Ejecutivo estuvo lejos de la devolución del IVA y se centró en medidas que calificó de “burla”:

Rebaja porcentual: En lugar de eliminar el IVA, el Gobierno propuso una rebaja del orden del 4% .

En lugar de eliminar el IVA, el Gobierno propuso una rebaja del orden del . Catálogo limitado: El beneficio se aplicaría únicamente a 20 medicamentos genéricos , ignorando la canasta amplia solicitada.

El beneficio se aplicaría únicamente a , ignorando la canasta amplia solicitada. Focalización restrictiva: El proyecto contempla un bono trimestral que llega solo hasta el quinto decil, dejando fuera a familias que perciban dos sueldos mínimos.

El fin de la “ingenuidad” política

Para el diputado Bianchi, el PDG pecó de ingenuo al creer que el Gobierno cedería en políticas públicas de gran envergadura a cambio de insumos básicos. “Este acuerdo se les cayó porque fue realmente un chiste de muy mal gusto”, sentenció el parlamentario, instando al Ejecutivo a negociar “en serio” a partir de ahora.

Por su parte, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, reafirmó que la propuesta es “absolutamente insuficiente” y que, bajo las condiciones actuales donde un hogar de clase media queda excluido por superar el quinto decil, no hay espacio para avanzar en el diálogo.