Los golazos de La Roja Femenina Sub 17 contra Argentina: avanzaron a semifinales del Sudamericano y ya tienen rival / Richard Ramírez - Comunicaciones FFCh

Este domingo, la selección chilena femenina sub 17 disputó su último partido por la fase de grupos del Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Paraguay.

Las dirigidas de Vanessa Arauz necesitaban imponerse ante Argentina con tal de meterse en semifinales.

El inicio no pudo ser mejor para La Roja Femenina, pues a los 3 minutos ya ganaban gracias a un zurdazo de larga distancia de Antonella Martínez.

¡GOLAZO DE CHILE PARA EL 1-0!



A los 3' Antonella Martínez, de larga distancia, anotó el primero ante Argentina.



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Sin embargo, con un penal de Mercedes Diz y otro tanto de Josefina Galarza, Argentina revirtió el marcador en el segundo lapso.

Eso sí, a ocho minutos del final, Antonella Martínez repitió el expediente para decretar el 2-2 final.

¡¡CHILE SOLO SABE ANOTAR GOLAZOS!!



A los 82' Antonella Martínez, de larga distancia, convirtió una verdadera JOYA para el 2-2 ante Argentina.



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Con este resultado, Argentina, Chile y Colombia finalizaron igualadas en 8 puntos, cuestión que llevó a una minitabla entre los tres seleccionados.

Así las cosas, al considerar solo los enfrentamientos entre los tres países, el elenco nacional terminó segundo, pese a tener, en el global de la zona, la mejor diferencia de goles.

Con eso, La Roja Femenina se instaló entre las cuatro mejores del Sudamericano Sub 17 y el miércoles buscarán el paso a la final del certamen, cuando tengan que medirse ante Brasil, que terminó como líder del grupo B.