;

VIDEOS. Los golazos de La Roja Femenina Sub 17 contra Argentina: avanzaron a semifinales del Sudamericano y ya tienen rival

El elenco nacional terminó clasificando en el segundo lugar de su grupo tras igualar con Argentina.

Carlos Madariaga

Los golazos de La Roja Femenina Sub 17 contra Argentina: avanzaron a semifinales del Sudamericano y ya tienen rival

Los golazos de La Roja Femenina Sub 17 contra Argentina: avanzaron a semifinales del Sudamericano y ya tienen rival / Richard Ramírez - Comunicaciones FFCh

Este domingo, la selección chilena femenina sub 17 disputó su último partido por la fase de grupos del Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Paraguay.

Las dirigidas de Vanessa Arauz necesitaban imponerse ante Argentina con tal de meterse en semifinales.

Revisa también:

ADN

El inicio no pudo ser mejor para La Roja Femenina, pues a los 3 minutos ya ganaban gracias a un zurdazo de larga distancia de Antonella Martínez.

Sin embargo, con un penal de Mercedes Diz y otro tanto de Josefina Galarza, Argentina revirtió el marcador en el segundo lapso.

Eso sí, a ocho minutos del final, Antonella Martínez repitió el expediente para decretar el 2-2 final.

Con este resultado, Argentina, Chile y Colombia finalizaron igualadas en 8 puntos, cuestión que llevó a una minitabla entre los tres seleccionados.

Así las cosas, al considerar solo los enfrentamientos entre los tres países, el elenco nacional terminó segundo, pese a tener, en el global de la zona, la mejor diferencia de goles.

Con eso, La Roja Femenina se instaló entre las cuatro mejores del Sudamericano Sub 17 y el miércoles buscarán el paso a la final del certamen, cuando tengan que medirse ante Brasil, que terminó como líder del grupo B.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad