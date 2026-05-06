¿Claudio Bravo a la política? El comentario del ex capitán de la Roja que se viralizó en redes: “Me encantaría ser...”

Claudio Bravo se retiró por lo alto en la última Copa América 2024, siendo la gran figura de la selección chilena a pesar de quedar fuera en las primeras instancias del torneo.

El exfutbolista tomó un nuevo rol como comentarista y analista en ESPN Chile, pero nunca ha ocultado su deseo de incursionar en la política.

Bravo reaccionó un video en Facebook que involucra a la municipalidad de Buin y un caso de irregularidades en la Corporación de Desarrollo Social.

“Me encantaría ser alcalde y así poder remover a todo corrupto que confunde servicio público con servicio personal“, comentó el ex arquero del Barcelona.

Los acercamientos de Claudio Bravo a la política en Chile

El ex capitán de la Roja ha tenido varios tanteos para adentrarse en este rubro. En las últimas elecciones, Evelyn Matthei afirmó que le habría dado el “sí” para incorporarse como su Ministro de Deportes si llegaba a la presidencia.

En 2019 mientras ocurría el “estallido social” en Chile, Bravo se manifestó con un contundente mensaje.

“Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos. Queremos un Chile de todos”, publicó en aquella ocasión.