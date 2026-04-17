Duro castigo para Erick Pulgar en Brasil

El volante chileno Erick Pulgar recibió un duro castigo por parte del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil debido a su insólita expulsión en la derrota de Flamengo por 3-0 ante Red Bull Bragantino, en el duelo correspondiente a la novena fecha del Brasileirao.

En aquel compromiso, el mediocampista nacional golpeó a un rival en el rostro, acción que le significó la tarjeta roja directa en el minuto 50, dejando a su equipo con un jugador menos cuando el marcador estaba 2-0 en contra del “Mengao”.

Por esa razón, el STJD sancionó a Pulgar con cuatro partidos de suspensión, por lo que el formado en Deportes Antofagasta no podrá jugar los próximos tres encuentros de Flamengo en el torneo: contra Bahía, Atlético Mineiro y Vasco da Gama, dado que ya cumplió un duelo de sanción ante Santos.

En cualquier caso, el chileno se encuentra lesionado producto de una molestia en el hombro derecho, motivo por el cual Flamengo decidió no apelar al castigo, considerando que el jugador aún no está en condiciones físicas para volver a jugar.

Una vez cumplida la sanción y estando en un óptimo estado, Erick Pulgar podrá reaparecer en el Brasileirao recién el 10 de mayo, cuando el “Fla” visite a Gremio por la jornada 15 en Porto Alegre.