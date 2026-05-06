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VIDEO. Palestino cae ante City Torque y pende de un hilo en Copa Sudamericana: esto necesita para clasificar

El cuadro “árabe” sigue sin conocer la victoria en el torneo internacional y ahora necesitará un milagro para superar la fase de grupos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / EITAN ABRAMOVICH

Palestino sigue sin levantar cabeza en la Copa Sudamericana y este miércoles volvió a caer ante Montevideo City Torque, dejando su clasificación a la siguiente ronda pendiendo de un milagro.

El cuadro “árabe” perdió por la cuenta mínima en Uruguay debido a un gol de Franco Pizzichillo a los 51 minutos, quien con un potente derechazo desde fuera del área venció a Sebastián “Zanahoria” Pérez, que poco pudo hacer pese a su estirada.

La nueva derrota deja a los “baisanos” en el fondo del Grupo F con apenas 2 puntos. Con solo 6 unidades aún en disputa, quedaron a cinco del segundo lugar, actualmente ocupado por Gremio, que entrega el boleto a la siguiente fase.

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¿Qué necesita Palestino para clasificar?

Aunque el panorama es muy complejo, las opciones matemáticas todavía existen. Eso sí, Palestino está obligado a ganar sus dos partidos restantes.

Para simplificar el escenario, el elenco chileno debe vencer a Gremio en Brasil y luego derrotar a Deportivo Riestra en La Cisterna. Cualquier otro resultado lo dejará eliminado.

Además, necesitará que Gremio no derrote a Montevideo City Torque en la última fecha. Incluso un empate entre ambos podría servirle a Palestino, considerando que en este escenario hipotético habría ganado el duelo directo ante el cuadro brasileño.

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