Raúl Zurita hace historia y recibe importante premio internacional: un hito para la poesía en español

El poeta chileno Raúl Zurita ha sido galardonado con el Griffin Lifetime Recognition Award 2026, uno de los premios más prestigiosos del mundo en el ámbito de la poesía.

Este reconocimiento, entregado anualmente desde 2006 por el Griffin Poetry Prize, destaca la trayectoria de autores que han marcado la literatura global, siendo Zurita el primer poeta de habla hispana en recibirlo.

Una poesía que rompe fronteras

La entidad destacó a Zurita como uno de los poetas más celebrados de Latinoamérica. El argumento del jurado subrayó que su obra “abre un nuevo campo que fusiona el reino natural con las fronteras históricas y transgresoras de los géneros artísticos”.

Entre las razones para otorgar el galardón, se mencionaron sus más de veinte libros de poesía, ensayos y crítica, además de sus icónicas acciones artísticas:

“La vida nueva” (1982): Quince versos escritos por aviones sobre el cielo de Nueva York.

Quince versos escritos por aviones sobre el cielo de Nueva York. “Ni pena ni miedo” (1992): Una frase de tres kilómetros de largo labrada en el desierto, visible desde el cielo.

Trayectoria y legado internacional

Raúl Zurita, quien también ha sido nominado al Premio Nobel de Literatura, cuenta con una extensa lista de distinciones, incluyendo el Premio Nacional de Literatura de Chile, el Premio Reina Sofía y el Premio Federico García Lorca. Sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas, tales como inglés, alemán, árabe, griego y ruso.

Para el autor, este galardón trasciende su figura personal:

“Es un reconocimiento al conjunto de la poesía chilena y su magnífica tradición, sobre todo porque es la primera vez que se reconoce a un poeta que escribe en español”.

Homenaje y Archivo UDP

El galardonado participará en las Lecturas del Premio de Poesía Griffin 2026 junto a su traductora Anna Deeny Morales, en una presentación que contará con la participación de la pianista Eve Egoyan y los cineastas Lior Shamriz y Chloé Griffin.

Actualmente, la UDP , donde Zurita es profesor emérito desde 2015, resguarda el Archivo de Autores del Programa de Archivos UDP. Este archivo reúne material documental, audiovisual y fotográfico relacionado con su obra, incluyendo originales de imprenta de El paraíso está vacío (1986) y registros de sus acciones artísticas.