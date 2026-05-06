;

ADN Hoy. Ministra de la Mujer descarta recortes en programas clave pese a ajuste del 3%: “Nuestro compromiso se mantiene”

En conversación con ADN Hoy, Judith Marín abordó el ajuste presupuestario, el desempleo femenino y la tramitación de proyectos sobre violencia intrafamiliar.

Juan Castillo

Entrevista a Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género - ADN Hoy

Entrevista a Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género - ADN Hoy

18:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, conversó con ADN Hoy sobre diversos temas de la contingencia política, principalmente a aquellas ligadas a su cartera.

En ese sentido, la autoridad de Gobierno descartó que el ajuste presupuestario del 3% solicitado a las carteras afecte programas clave dirigidos a mujeres, como Mujeres Jefas de Hogar, el Programa 4 a 7, centros de atención y residencias transitorias.

La secretaria de Estado explicó que el ajuste se aplicará sobre saldos no ejecutados durante enero, febrero y marzo, además de una modificación vinculada a la fundación Prodemu, entidad que, según sostuvo, requiere una reestructuración por sus problemas internos.

Ajuste presupuestario, desempleo femenino y proyectos de ley

Sobre el recorte solicitado desde Hacienda, la ministra afirmó que la medida no afectará la ejecución programática de la cartera. “En ningún caso estamos tocando el programa, por ejemplo, Mujeres Jefas de Hogar, Programa 4 a 7”, señaló.

Además, remarcó que tampoco se modificarán recursos asociados a violencia de género. “No vamos a hacer ningún recorte en violencia, en autonomía económica”, sostuvo Marín, junto con plantear que su desafío será mejorar la evaluación de esos programas hacia 2027.

Revisa también:

ADN

Respecto al desempleo femenino, la autoridad reconoció preocupación por la cifra del 10%. “Es una cifra que nos afecta, que nos preocupa, pero además nos tiene que ocupar”, dijo.

En esa línea, mencionó que ya ha sostenido reuniones de trabajo con los subsecretarios del Trabajo y Economía por el desempleo femenino.

Además, la ministra sostuvo que sus equipos trabajan en las indicaciones al proyecto de sala cuna universal, cuyo plazo vence el 15 de junio, con el objetivo de evitar que la maternidad siga operando como un factor que penalice o desincentive la contratación de mujeres.

Marín también abordó el proyecto que prohíbe que condenados por violencia intrafamiliar o femicidio accedan a pensiones de sobrevivencia de sus víctimas. La ministra valoró su respaldo transversal y afirmó que la iniciativa corrige una inconsistencia legal.

“Existían agresores que, habiéndole quitado la vida a otra persona, en este caso, a una mujer, se quedaban con los beneficios económicos de su víctima”, advirtió. Según explicó, ahora los tribunales podrán informar directamente para acelerar la aplicación de la sanción.

Sobre el debate por el aborto, la secretaria de Estado insistió en que la agenda del ministerio está centrada en tres ejes: autonomía económica, seguridad para las mujeres y ámbito social.

Además, remarcó que hay discusiones que deberán resolverse en el Congreso. “El Parlamento es quien tiene la votación para ese tipo de proyecto de ley”, afirmó Marín.

Finalmente, consultada por las críticas al ministro de Vivienda, Iván Poduje, la secretaria de Estado defendió el compromiso del gabinete con el programa del Presidente. “Cada ministro tiene un compromiso férreo con sacar adelante sus carteras”, cerró.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad