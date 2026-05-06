Entrevista a Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género - ADN Hoy

Este miércoles, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, conversó con ADN Hoy sobre diversos temas de la contingencia política, principalmente a aquellas ligadas a su cartera.

En ese sentido, la autoridad de Gobierno descartó que el ajuste presupuestario del 3% solicitado a las carteras afecte programas clave dirigidos a mujeres, como Mujeres Jefas de Hogar, el Programa 4 a 7, centros de atención y residencias transitorias.

La secretaria de Estado explicó que el ajuste se aplicará sobre saldos no ejecutados durante enero, febrero y marzo, además de una modificación vinculada a la fundación Prodemu, entidad que, según sostuvo, requiere una reestructuración por sus problemas internos.

Ajuste presupuestario, desempleo femenino y proyectos de ley

Sobre el recorte solicitado desde Hacienda, la ministra afirmó que la medida no afectará la ejecución programática de la cartera. “En ningún caso estamos tocando el programa, por ejemplo, Mujeres Jefas de Hogar, Programa 4 a 7”, señaló.

Además, remarcó que tampoco se modificarán recursos asociados a violencia de género. “No vamos a hacer ningún recorte en violencia, en autonomía económica”, sostuvo Marín, junto con plantear que su desafío será mejorar la evaluación de esos programas hacia 2027.

Respecto al desempleo femenino, la autoridad reconoció preocupación por la cifra del 10%. “Es una cifra que nos afecta, que nos preocupa, pero además nos tiene que ocupar”, dijo.

En esa línea, mencionó que ya ha sostenido reuniones de trabajo con los subsecretarios del Trabajo y Economía por el desempleo femenino.

Además, la ministra sostuvo que sus equipos trabajan en las indicaciones al proyecto de sala cuna universal, cuyo plazo vence el 15 de junio, con el objetivo de evitar que la maternidad siga operando como un factor que penalice o desincentive la contratación de mujeres.

Marín también abordó el proyecto que prohíbe que condenados por violencia intrafamiliar o femicidio accedan a pensiones de sobrevivencia de sus víctimas. La ministra valoró su respaldo transversal y afirmó que la iniciativa corrige una inconsistencia legal.

“Existían agresores que, habiéndole quitado la vida a otra persona, en este caso, a una mujer, se quedaban con los beneficios económicos de su víctima”, advirtió. Según explicó, ahora los tribunales podrán informar directamente para acelerar la aplicación de la sanción.

Sobre el debate por el aborto, la secretaria de Estado insistió en que la agenda del ministerio está centrada en tres ejes: autonomía económica, seguridad para las mujeres y ámbito social.

Además, remarcó que hay discusiones que deberán resolverse en el Congreso. “El Parlamento es quien tiene la votación para ese tipo de proyecto de ley”, afirmó Marín.

Finalmente, consultada por las críticas al ministro de Vivienda, Iván Poduje, la secretaria de Estado defendió el compromiso del gabinete con el programa del Presidente. “Cada ministro tiene un compromiso férreo con sacar adelante sus carteras”, cerró.