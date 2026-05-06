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Echan al agua a famosa chilena por, supuestamente, entrar droga y alcohol a reality de TV: “Es la matona”

“Los tenías comprados con puras fumadas”, acusó Junior Playboy, su excompañero de encierro.

Javier Méndez

Echan al agua a famosa chilena por, supuestamente, entrar droga y alcohol a reality de TV: “Es la matona”

Esta semana Junior Playboy aprovechó una entrevista para lanzar una dura acusación contra una figura de la televisión chilena.

Según él, cuando ambos coincidieron en el reality Tierra Brava, esta habría tenido tal poder que incluso pudo ingresar droga y alcohol al encierro. Todo apuntó a Pamela Díaz, La Fiera, a quien denominó “florerito de mesa”.

Acorde a las palabras de José Luis Concha, hasta le tenían miedo. “En el círculo de la televisión dicen que el que se mete con Pamela, fuera, te sacan”, planteó en el programa Cuéntame todo y exagera! en YouTube.

Históricamente, la relación no habría sido de extrema cordialidad. “Entre nosotros somos agua y aceite. En el reality chocamos mucho, hemos tratado de llevarnos bien pero no podemos”, recordó en cierto punto del diálogo.

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Erika Hevia, la conductora del show, quiso saber si en los programas de este tipo les daban pastillas a los participantes. Playboy dijo que sí, pero también reveló otro dato que, según su versión, es totalmente verídico.

Pamela metió de todo, todos los vicios (...) por eso andaban todos con gafas dentro del reality. Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana”, aseguró.

De inmediato se sinceró: “Yo también fumé adentro, para qué te lo discuto. Pamela dejaba el lápiz cargando y yo...”, admitió con un gesto que no dio lugar a dudas. “Huachipato, ahí, piola”, detalló.

“Ahora se enteró Pamela, yo soy el que te fumaba todo y qué, a todos los tenías comprados con puras fumadas”, acusó el hombre que saltó a la fama con 40 o 20.

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