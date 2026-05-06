Corte de luz en Santiago este jueves 7 de mayo: Enel confirma interrupciones en 7 comunas de la RM
La interrupción en el suministro se podría prolongar por hasta 8 horas dependiendo el sector. Revisa acá todos los detalles.
Nuevos cortes de luz programados afectarán este jueves 7 de mayo a distintos sectores de la región Metropolitana. La medida fue informada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en siete comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.
Según indicó la compañía mediante su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y se extenderán durante varias horas dependiendo de la zona intervenida.
Revisa también:
En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar con anticipación el detalle de cada polígono.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este jueves 7 de mayo
- Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Quinta Normal: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Santiago: desde las 09:30 horas hasta las 13:30 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- La Florida: desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas.
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