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Aeropuerto chileno cambiará para siempre: megaproyecto quintuplicará su tamaño y en esta fecha estará listo

La iniciativa implicó una inversión cercana a los US$ 50 millones. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Aeropuerto chileno cambiará para siempre: megaproyecto quintuplicará su tamaño y en esta fecha estará listo

Aeropuerto chileno cambiará para siempre: megaproyecto quintuplicará su tamaño y en esta fecha estará listo / Agencia Uno

Durante la semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se desplazó hasta el Aeropuerto Balmaceda, en la región de Aysén, para supervisar en terreno los avances del ambicioso proyecto de modernización del recinto aéreo.

El megaproyecto representará una inversión total cercana a los US$ 50 millones y, a la fecha, presenta un 85% de avance de obras.

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Una de las principales novedades de la modernización del recinto aéreo de la región de Aysén es precisamente su tamaño, el cual multiplicará por cinco sus dimensiones.

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La iniciativa, que forma parte del contrato de concesión “Red Aeroportuaria Austral”, busca ampliar el actual edificio terminal de pasajeros de 2.400 metros cuadrados a 12.391 metros cuadrados.

Además, el recinto aéreo incorporará 5 nuevos puentes de embarque, nuevas vialidades y agregará una plataforma comercial.

Se duplicará el número de estacionamiento para aeronaves comerciales, pasando de 3 a 6, y se dispondrá de 13 nuevos estacionamientos para aviación general. También en exterior, contará con 100 nuevas plazas de estacionamientos de vehículos.

¿Cuándo estará listo?

La puesta en servicio del nuevo terminal está programada para el primer semestre de 2027, pudiendo atender una demanda proyectada de 1.200.000 pasajeros al año.

“En los próximos meses debería realizarse la puesta de servicio provisoria, lo cual va a permitir que los pasajeros tengan una mejor experiencia de viaje”, informó el ministro Arrau.

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