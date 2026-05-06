El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar con seis partidos al delantero de Huachipato, Cris Martínez, por agredir a un rival y empujar al árbitro en el duelo contra Deportes Concepción por la Copa de la Liga, disputado el pasado lunes.

El hecho ocurrió al minuto 90+6 del encuentro; tras recibir un rodillazo de Diego Carrasco, el atacante “acerero” perdió el control y se lanzó contra el defensa del cuadro lila. Luego de ser expulsado, Martínez enfrentó al juez Matías Assadi, empujándolo varias veces antes de abandonar la cancha.

En su informe arbitral, Assadi describió de esta manera el incidente que protagonizó el futbolista de Huachipato: "Toma del cuello a su adversario, arrojándolo al suelo de manera violenta, provocando una confrontación entre ambos equipos. El jugador, una vez expulsado, procede a empujarme de manera reiterada mientras yo me encontraba de espaldas controlando la situación. Posteriormente, al retirarse del terreno de juego, continúa intentando generar confrontaciones con jugadores del equipo adversario".

Este momento de furia le costó a Cris Martínez seis partidos de suspensión. En el caso de Diego Carrasco, quien también fue expulsado en dicho duelo, recibió un partido de sanción.

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