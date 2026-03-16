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Estudio confirma que las personas que causan estrés podrían acelerar el envejecimiento hasta 9 meses

La investigación analizó cómo las personas conflictivas en el entorno cercano podrían influir en la edad.

Javiera Rivera

Estudio confirma que las personas que causan estrés podrían acelerar el envejecimiento hasta 9 meses

Estudio confirma que las personas que causan estrés podrían acelerar el envejecimiento hasta 9 meses

Las relaciones personales pueden influir de forma importante en la salud. Mientras amigos y familiares suelen ofrecer apoyo y promover hábitos saludables, algunos vínculos también pueden convertirse en una fuente constante de estrés.

Un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences analizó cómo las relaciones conflictivas —a las que los investigadores llamaron “hasslers”— podrían afectar el envejecimiento biológico.

La investigación examinó redes sociales de distintos participantes, quienes debían identificar a las personas con las que interactúan habitualmente y señalar si alguna de ellas les provoca estrés de forma frecuente.

Posteriormente, los científicos analizaron muestras de saliva para calcular dos indicadores de envejecimiento: si el cuerpo aparenta ser más joven o más viejo que la edad cronológica y la velocidad a la que el organismo envejece.

Meses extra de envejecimiento

Los resultados mostraron que cerca del 30% de los participantes tenía al menos una persona considerada estresante en su entorno cercano.

Según el estudio, cada persona conflictiva en la red social se asoció con aproximadamente nueve meses adicionales de edad biológica, además de un ritmo de envejecimiento ligeramente más rápido.

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Los investigadores también observaron que el efecto era más fuerte cuando el vínculo difícil correspondía a familiares, en comparación con amigos o conocidos. Una posible explicación es que las relaciones familiares suelen ser más difíciles de evitar o terminar.

Además, las personas que reportaron más relaciones estresantes también tendían a presentar peores evaluaciones de su salud, mayor ansiedad o depresión y más problemas médicos a largo plazo.

Aun así, los investigadores advierten que la relación podría ser compleja. Es posible, por ejemplo, que personas con peor salud o mayor irritabilidad perciban más interacciones como conflictivas.

Pese a ello, los resultados sugieren que las relaciones negativas pueden actuar como otros factores de estrés crónico, influyendo en la salud y en el ritmo de envejecimiento.

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