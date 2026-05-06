El clima golpea a Alejandro Tabilo en el Masters 1000 de Roma: partido suspendido por lluvia

El duelo entre el chileno Alejandro Tabilo (35 del ranking ATP) y el español Pablo Carreño Busta (91°) por la primera ronda del Masters 1000 de Roma, fue suspendido momentáneamente debido a la intensa lluvia que afectó este miércoles a la capital italiana.

El encuentro se detuvo cuando el tenista nacional se imponía por 5-2, tras conseguir un quiebre, justo cuando el europeo se disponía a servir. En ese instante, la umpire Aurélie Tourte anunció la interrupción del partido.

Si bien ambos alcanzaron a disputar un game bajo la lluvia, las precipitaciones fueron aumentando progresivamente hasta hacer imposible la continuidad del juego.

Por ahora, no hay certeza sobre si el duelo se reanudará durante esta jornada o será reprogramado para este jueves. Lo concreto es que la organización cubrió la cancha con una lona y evacuó a todos los espectadores.