Ya son 20: Renuncia seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta

El Ministerio de Bienes Nacionales informó este miércoles la renuncia de Camila Alonso Klaric como seremi de la cartera en la región de Antofagasta, decisión que se hace efectiva desde este 6 de mayo.

De acuerdo con la declaración oficial, la salida de la autoridad regional responde a razones personales.

La cartera comunicó el hecho mediante un breve escrito, sin entregar mayores antecedentes sobre eventuales reemplazos o la continuidad del cargo en la zona.

Ministerio confirmó salida de Camila Alonso Klaric

En el comunicado, el Ministerio de Bienes Nacionales precisó que “por motivos personales la Seremi de Antofagasta, Camila Alonso Klaric, presentó su renuncia al cargo”.

Asimismo, la institución indicó que la dimisión “se hace efectiva a partir del miércoles 6 de mayo de 2026”, por lo que la autoridad deja sus funciones desde esta misma jornada.

La cartera también expresó un reconocimiento a la labor desarrollada por la ahora exseremi. “El Ministerio de Bienes Nacionales agradece a Camila Alonso por su disposición y contribución a la institución”, señaló la declaración.

Hasta el momento, no se ha informado quién asumirá el cargo en reemplazo de Camila Alonso Klaric, ni si se designará una autoridad subrogante mientras se define la nueva conducción regional.

Con esta renuncia, el Gobierno suma la salida número 20 de un seremi desde el inicio de la administración, un dato que vuelve a instalar la atención sobre la estabilidad de las autoridades regionales.