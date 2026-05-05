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Preocupación por la inflación sube 20 puntos en Chile y lo ubica entre las más altas en Latinoamérica

El estudio de Ipsos mostró un fuerte aumento en la inquietud por el costo de vida en el país.

Javiera Rivera

Preocupación por la inflación sube 20 puntos en Chile y lo ubica entre los más afectados de Latinoamérica

Preocupación por la inflación sube 20 puntos en Chile y lo ubica entre los más afectados de Latinoamérica / [e]JORGE VILLEGAS

Un nuevo informe del estudio internacional What Worries the World, elaborado por Ipsos, correspondiente a abril de 2026, reveló un fuerte aumento en la preocupación de los chilenos por la inflación.

La medición, aplicada mensualmente en 30 países a más de 20 mil personas, muestra que Chile registró uno de los mayores cambios a nivel global durante el último mes.

En concreto, la preocupación por la inflación en el país alcanzó un 42%, lo que representa un alza de 20 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

Con este resultado, Chile se posiciona entre los países con mayor inquietud por el costo de vida en Latinoamérica y supera tanto el promedio global (33%) como el regional (28%).

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En paralelo, el estudio también evidenció que el crimen y la violencia siguen siendo la principal preocupación de los chilenos, con un 49% de menciones.

Sin embargo, esta cifra muestra una baja de 10 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, lo que sugiere un cambio en la jerarquía de prioridades ciudadanas.

Otro de los puntos relevantes del informe es la percepción económica.

Solo un 25% de los encuestados en Chile considera que la situación económica del país es “buena”, lo que implica una caída de 15 puntos porcentuales en un mes, reflejando un deterioro en la confianza económica.

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