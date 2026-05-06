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“Disposición a colaborar”: Senado se pronuncia tras ingreso de PDI y Fiscalía por caso Camila Flores

La Mesa del Senado abordó la diligencia realizada en el Congreso por la investigación vinculada a Camila Flores y presunto fraude al fisco.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Mesa del Senado se pronunció durante esta jornada tras el ingreso de la PDI y la Fiscalía a dependencias del Congreso Nacional, en el marco de una investigación vinculada a la senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco.

A través de una declaración, la Cámara Alta confirmó que durante este miércoles se efectuó una diligencia judicial en sus instalaciones.

El procedimiento se desarrolló como parte de una indagatoria que involucra a la parlamentaria de Renovación Nacional.

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Senado asegura que entregó facilidades para la diligencia

En su comunicado, el Senado de la República sostuvo que actuó dentro de sus deberes institucionales y remarcó su disposición a colaborar con los organismos encargados de la investigación.

“Durante la jornada de hoy se efectuó una diligencia judicial en dependencias del Senado, en el marco de una investigación vinculada a la senadora Camila Flores”, señaló la corporación.

Asimismo, la Mesa afirmó que el Senado facilitó el desarrollo del procedimiento encabezado por el Ministerio Público y la policía civil. “El Senado de la República, en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia”, agregó.

La declaración se conoció luego de que funcionarios de la Fiscalía Regional de Valparaíso y efectivos de la PDI llegaran hasta el Congreso Nacional. Según los antecedentes preliminares, la diligencia está vinculada a una investigación por eventual uso irregular de recursos públicos.

El caso mantiene atención política, debido a que involucra a una parlamentaria en ejercicio y a una investigación de carácter penal. Por ahora, las diligencias buscan reunir antecedentes y esclarecer los hechos denunciados.

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