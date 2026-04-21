“Nosotros no trabajamos así”: ministro Arrau se desmarca de excel que evaluaba a funcionarios por su ideología política

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se refirió a la planilla de Excel en la que se evaluaba a funcionarios de su cartera en la Región de Coquimbo según su tendencia política .

En medio de la polémica, la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo aseguró que el documento “no tiene su origen en esta cartera ni forma parte de sus procesos internos de gestión o evaluación de funcionarios”.

Además, sostuvo que, según los antecedentes que maneja, la planilla “habría sido enviado desde el SERVIU de la Región de Coquimbo en el contexto de un correo masivo ajeno al MOP ”.

“Nosotros no trabajamos así”

En la misma línea, el ministro Martín Arrau afirmó ante la prensa, a su llegada a las dependencias de la cartera: “No tiene nada que ver con nuestro ministerio”.