Si tienes más de 50 años, este nuevo espacio en Santiago está pensado especialmente para ti

BondUP prepara la apertura de Silver, un espacio físico exclusivo para personas mayores de 50 años que funcionará en Mallplaza Egaña durante la segunda quincena de mayo.

La iniciativa busca responder a un segmento que ya supera el 30% de la población en Chile y concentra cerca del 28% del consumo.

El proyecto tendrá más de 420 metros cuadrados y estará enfocado en talleres, experiencias, zonas de encuentro, aprendizaje y comunidad. Además, uno de sus elementos centrales será que todo el equipo operativo estará compuesto por personas mayores de 50 años, abriendo nuevas oportunidades laborales para este grupo.

Silver: talleres, comunidad y nuevas oportunidades para mayores de 50

La CEO de BondUP, Michelle Schnitzer, explicó que el espacio nace desde una necesidad concreta de las personas mayores. “Hoy las personas mayores a 50 años están buscando experiencias, comunidad y espacios donde sentirse parte”, señaló.

En esa línea, agregó que Silver busca ir más allá de un espacio físico tradicional. “Silver nace desde esa necesidad: no es solo un lugar, es una nueva forma de vivir esta etapa”, afirmó.

La iniciativa cuenta con Mallplaza como partner estratégico. Alfredo Camponovo, gerente de División Chile de la compañía, destacó que el objetivo es que las personas mayores encuentren un lugar diseñado para sus necesidades. “Queremos asegurar que las personas mayores encuentren un lugar que entiende y atiende sus necesidades”, dijo.

El espacio también sumará a la Universidad Mayor como partner académico, con talleres enfocados en negocios, emprendimiento y formación continua. Además, tendrá el respaldo de Caja Los Andes como main sponsor y de Despegar como aliado estratégico en experiencias de viaje.

Desde Caja Los Andes, Tomás Zavala sostuvo que cuentan con más de 1,4 millones de afiliados mayores de 50 años. “Hoy vemos personas que quieren seguir activas, conectadas y abiertas a nuevas experiencias”, planteó.

La experiencia incluirá también una cafetería de NUP Coffee, con alimentos y bebidas con probióticos y prebióticos. Actualmente, BondUP cuenta con más de 35.000 usuarios y ha realizado más de 2.500 encuentros en Chile.