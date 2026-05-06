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Insólito: Audax anuncia prohibición para ingresar paraguas al estadio pese a las lluvias en Santiago

El club informó que los hinchas no podrán entrar con paraguas al partido por Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, pese al sistema frontal en la RM.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un insólito anuncio realizó Audax Italiano antes de su partido de este miércoles ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, en medio de las lluvias registradas en distintos sectores de la Región Metropolitana.

El cuadro itálico informó que los asistentes al encuentro, programado para las 18:00 horas en La Florida, no podrán ingresar con paraguas al recinto deportivo.

La medida llamó la atención porque coincide con una jornada marcada por precipitaciones en Santiago.

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La insólita prohibición

A través de sus canales oficiales, Audax Italiano comunicó la restricción para quienes asistan al compromiso internacional. “Se informa que por normativas de seguridad, el ingreso de paraguas de cualquier tipo se encuentra prohibido”, señaló el club.

Pese a que la decisión responde a criterios habituales de seguridad en espectáculos deportivos, el anuncio generó sorpresa debido al contexto climático de la capital.

El partido entre Audax Italiano y Vasco da Gama se disputará durante la tarde, justamente en una jornada en que las autoridades han llamado a la precaución por pavimento resbaladizo y lluvias en distintos puntos de la zona central.

Ante esta restricción, los hinchas que tengan previsto asistir al estadio deberán buscar alternativas para protegerse del agua.

El encuentro, que partirá a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, será clave para los itálicos si es que quieren seguir ilusionados con la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

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