Día de la Madre tras las rejas: más de 100 mujeres embarazadas o con lactantes están privadas de libertad en Chile

Durante esta semana, en el contexto de la conmemoración del Día de la Madre, la Red de Acción Carcelaria dio a conocer nuevas cifras sobre la situación de mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes en recintos penitenciarios del país, advirtiendo sobre el impacto que tiene la privación de libertad en ellas y en los menores que permanecen junto a sus madres.

De acuerdo con datos de Gendarmería de Chile al 31 de marzo de 2026, 82 mujeres con hijos menores de dos años y 35 embarazadas se encontraban privadas de libertad , sumando un total de 117 casos.

Del total, un 59% corresponde a mujeres imputadas, es decir, en prisión preventiva sin condena. En el caso de las embarazadas, esa proporción alcanza el 77,1%, lo que, según la organización, evidencia un uso intensivo de medidas cautelares en contextos de alta vulnerabilidad.

Revisa también: Gobierno interviene el Mepco para contener precio de combustibles tras fuerte alza en Chile

A este escenario se suma la presencia de 123 lactantes viviendo en recintos penitenciarios, según información de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Además, se observa una sobrerrepresentación de mujeres extranjeras, quienes constituyen el 31,6% de las embarazadas o madres con hijos lactantes en prisión, pese a que representan el 22,3% del total de la población femenina privada de libertad. Más de la mitad de este grupo corresponde a mujeres de nacionalidad boliviana.

Desde la Red de Acción Carcelaria, su directora de Incidencia, Antonella Oberti, señaló que el Ejecutivo comprometió priorizar el proyecto de Protección materno-infantil, orientado a otorgar penas alternativas a madres de menores de tres años en determinados casos.

“Como Red Acción Carcelaria creemos que este proyecto es un primer paso hacia un piso mínimo de dignidad para las mujeres y sus familias. Esperamos que el Ejecutivo cumpla con promover la aprobación de esta iniciativa, sin restringir más su aplicación”, afirmó.

No obstante, la organización advirtió que los programas actualmente disponibles, como “Creciendo Juntos” o “Chile Crece Contigo”, resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

Según indicaron, la evidencia académica muestra que la privación de libertad materna no solo refleja condiciones de vulnerabilidad previas, sino que también las profundiza, con efectos directos en el desarrollo de niños y niñas que viven sus primeros años en contexto de encierro.