Un nuevo DT es despedido en el fútbol chileno: comunicado oficial

La Primera B cobró una nueva víctima entre los entrenadores del fútbol chileno. Producto de los malos resultados en el arranque de la temporada, Unión San Felipe decidió poner fin al ciclo del técnico chileno Luis Landeros.

La salida del estratega de 51 años se produce luego de las duras declaraciones de Raúl Delgado, dueño del elenco aconcagüino, quien había señalado que estaba muy molesto con la gestión del DT y el desempeño del plantel.

“En dos oportunidades se le hizo una propuesta al cuerpo técnico para que salieran por el bien del club. Hoy el equipo juega muy mal, no tiene funcionamiento y el panorama es muy oscuro. Los jugadores no quieren más al técnico y ellos no lo asumen”, señaló tras la última caída por 4-0 ante San Luis.

Finalmente, la dirigencia optó por despedir al entrenador. “El directorio del club Unión San Felipe comunica que acordó poner término a la relación contractual con el director técnico Luis Landeros y su ayudante, Germán Moya”, informó la institución en redes sociales.

“A partir de hoy, el primer equipo será dirigido interinamente por Esteban Carvajal y Ricardo González, mientras que Fabián Venegas estará a cargo de la parte física", agregaron.

Actualmente, Unión San Felipe se ubica en el antepenúltimo lugar de la Primera B con apenas 9 puntos, tras sumar dos victorias, tres empates y cinco derrotas en las primeras diez fechas. El cuadro albirrojo se encuentra lejos del líder, Cobreloa (21), y mantiene una distancia de siete unidades sobre el colista Rangers (2).