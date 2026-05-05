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“Un poco de humanidad”: Jaime Araya (ind-PPD) pide a Contraloría revisar circular sobre nacionalidad de niños

El parlamentario de oposición advirtió que la medida colisiona con la Constitución y los tratados internacionales.

Javiera Rivera

“Tengan un poco de humanidad”: Diputado Araya (ind-PPD) critica circular sobre nacionalidad de niños extranjeros

“Tengan un poco de humanidad”: Diputado Araya (ind-PPD) critica circular sobre nacionalidad de niños extranjeros / Oscar Guerra

Un grupo de parlamentarios de oposición acudió hasta la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre la circular N°014 del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En ese contexto, el diputado Jaime Araya (ind.-PPD) criticó duramente la medida, apuntando a una “falta de humanidad” en su aplicación. Y sostuvo que la Contraloría debe revisar la legalidad de dicha instrucción.

“La circular (…) pone en duda la nacionalidad de cientos de miles de niños”, afirmó, advirtiendo que “colisiona con la Constitución y tratados internacionales”. Además, llamó al presidente José Antonio Kast a reconsiderarla y resguardar a los recién nacidos.

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La polémica surgió luego de que el documento, vigente desde el pasado 13 de abril, estableciera que los oficiales civiles deberán revisar la situación migratoria de los padres al momento de inscribir a un recién nacido.

En caso de constatar una permanencia transitoria o irregular, el menor podría ser inscrito bajo la categoría de “hijo de extranjero transeúnte”, lo que impide el acceso automático a la nacionalidad chilena.

Finalmente, desde sectores de la oposición se planteó que la decisión podría generar efectos no deseados, como mayor vulnerabilidad para menores y eventuales dificultades para acreditar su nacionalidad en el futuro.

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