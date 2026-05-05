Caso Joaquín Lavín León: dueño de imprenta queda con arresto domiciliario nocturno tras admitir boletas falsas

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La segunda jornada de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León dejó una primera medida cautelar decretada en la causa.

Se trata de Juan Silva, dueño de la imprenta MMG, quien quedó con arresto domiciliario nocturno luego de colaborar con el Ministerio Público.

Según los antecedentes expuestos, Silva admitió haber emitido facturas ideológicamente falsas para el exparlamentario durante una década. En particular, la Fiscalía lo vincula con 32 boletas falsas dentro de una investigación más amplia que indaga presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documento.

Fiscalía apunta a boletas falsas y defensa descarta uso electoral de plataforma

De acuerdo con la investigación, Joaquín Lavín León habría emitido 185 boletas ideológicamente falsas por cerca de $170 millones. La tesis del Ministerio Público apunta al supuesto desvío de fondos públicos del Congreso para fines políticos, principalmente mediante una aplicación destinada a recopilar datos de electores.

La Fiscalía sostiene que esa herramienta, llamada SocialTazk, habría sido financiada con gastos rendidos en el Parlamento. Además, acusa que funcionarios de la diputación fueron destinados a labores relacionadas con esa plataforma.

Uno de los puntos más sensibles del caso es el eventual vínculo con campañas electorales, entre ellas la precandidatura presidencial de Joaquín Lavín Infante en 2021 y la campaña municipal de Cathy Barriga en Maipú.

Frente a esa línea investigativa, el abogado defensor Cristóbal Bonacic cuestionó el enfoque del Ministerio Público. “La campaña presidencial no tiene nada, o precandidatura, en realidad, no tiene nada que ver con esto”, afirmó.

El defensor también sostuvo que la Fiscalía busca dar mayor impacto público al caso. “El Ministerio Público, en forma bastante hábil, pretende vincular ambos temas, porque eso es lo que da espectacularidad a la causa”, aseguró.

Bonacic insistió en que la plataforma no fue utilizada con recursos del Congreso para campañas. “Nunca se usó esa campaña, esa plataforma, con cargo de los fondos recopilados o pagados por el Congreso para una campaña presidencial o para una campaña parlamentaria, ni para una campaña de alcalde ni de concejal”, señaló.

Durante la tarde, la Fiscalía continuará presentando sus argumentos para discutir las medidas cautelares de Joaquín Lavín León y de su exasesor, Arnaldo Domínguez.