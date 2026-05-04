¿Cómo influye lo emocional en el éxito de un negocio? Experta entrega las claves para potenciar tu emprendimiento

En conversación con Leo Meyer en Academia de Emprendedores, la experta Kim Brierley explicó cómo la gestión emocional y la “metacognición” definen el éxito de un negocio.

Durante el taller de Mentalidad, Brierley analizó la estrategia del tenista Rafa Nadal, quien admite entrar a la cancha “cagadísimo” de miedo pero decide cambiar su diálogo interno.

La especialista enfatizó que para un emprendedor “decidir tener un punto de vista más positivo o más constructivo es necesario que sea una decisión", ya que el cerebro está diseñado para la supervivencia y el miedo, no para el alto desempeño.

“Hay algo importante que está pasando”

Brierley introdujo el concepto de la mente como un espacio de metacognición donde “yo puedo observar cómo estoy pensando”. Esta habilidad permite generar un “cortafuego” entre la emoción y la acción.

Según la experta, el éxito depende de identificar lo que pasa en el cuerpo: “Si algo me pasa en el cuerpo que me tiene un poco incómodo, quiere decir que hay algo importante que está pasando ahí“.

Finalmente, recomendó el uso de diarios de vida y recompensas tras lograr pequeños hábitos. "Partan con una cosa de a poco (...) en pasos absurdamente microscópicos", aconsejó, destacando que el autocuidado biológico (dormir y comer bien) es la base que sostiene la capacidad de crear e innovar.