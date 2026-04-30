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VIDEO. La convocatoria para pymes que busca invertir hasta 1 millón de dólares para resolver desafíos industriales

En conversación con la Academia de Emprendedores junto a Leo Meyer, Solange Pérez entregó los detalles para postular al programa antes del 22 de mayo.

Martín Neut

Dump truck at &quot;Super pit &quot; KCGM gold mine being loaded.

Dump truck at "Super pit " KCGM gold mine being loaded. / John W. Banagan

Solange Pérez, Head of Transformation de Escondida | BHP, presentó en Academia de Emprendedores la convocatoria Open Aster, una iniciativa que busca soluciones para 21 desafíos críticos en seguridad, productividad y mantenimiento.

El programa ofrece hasta 1 millón de dólares en inversión y la posibilidad de contratos directos con la minera, destacando que ya han generado más de 19 millones de dólares en ventas en ciclos previos.

Sobre la relación con las pymes, Pérez enfatizó que la compañía valora el conocimiento externo por sobre la jerarquía: “Ustedes saben más que nosotros (...) hay que empezar a sacar del mito urbano que la gente que desarrolla ideas sabe más que nosotros”.

Para la ejecutiva, el éxito reside en la colaboración abierta, afirmando que “el cambio que necesitamos como industria va a venir de la suma del conocimiento de todos aquellos que desarrollan nuevas ideas”.

“Nosotros vamos a dejar que fallen”

Respecto a la cultura de innovación, Pérez instó a los emprendedores a no temer al rigor de la gran minería: “El perder el miedo a fallar es algo que constantemente lo estamos diciendo (...) nosotros vamos a dejar que fallen en un ambiente por lo menos seguro”.

Subrayó además que el proceso es conjunto, ya que “lo vamos a desarrollar en conjunto porque queremos dar ese salto” y que su liderazgo se basa en la apertura: “somos superverticales (...) siempre abiertos a escuchar y aprender”.

Las postulaciones están abiertas hasta el 22 de mayo en asteraceleradora.com para proveedores locales, nacionales e internacionales. Pérez cerró invitando a los talentos a aprovechar que “la productora de cobre más grande del mundo te abra las puertas para pilotear y para finalmente emprender”

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