¿Están juntos? Pareja de la farándula supuestamente separada fue fotografiada y dejó a varios en shock

El mundo de la farándula quedó marcando ocupado hace un par de horas, luego de que se difundiera una fotografía en la que se ve a una pareja, presuntamente separada, compartiendo juntos en un café.

Fue la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, la que subió una postal en la que aparecen juntos nada más y nada menos que Pamela Díaz y Felipe Kast.

Cabe recordar que desde hace varios meses atrás que diversos espacios de la farándula han rumoreado que la animadora y el político se encuentran separados.

No obstante, ahora Cecilia Gutiérrez publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve a Díaz con Kast sentados en una mesa, ambos de negro y con lentes.

“Pamela Díaz con Felipe Kast al regreso de su viaje a China”, fueron las palabras que escribió la comunicadora junto a la postal. A continuación, la imagen:

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¿Estaban separados?

Anteriormente, el periodista Sergio Rojas había revelado el presunto quiebre amoroso entre la animadora y el político. “Nos indican fuentes muy poderosas que Pamela Díaz habría terminado su relación con el señor Kast”, reveló en aquel entonces el comunicador en el programa Que te lo digo.

“Confirmamos que el noviazgo de Pamela Díaz y Felipe Kast ha concluido de manera definitiva”, agregó Rojas.