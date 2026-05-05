El arbitraje chileno volvió al centro de la polémica tras la reciente fecha de la Copa de la Liga, donde uno de los más críticos fue Daniel Garnero, pese al triunfo de la Universidad Católica ante Universidad de Concepción.

En conferencia de prensa, el técnico cruzado cuestionó duramente el desempeño de Mario Salvo, especialmente por la expulsión de José Salas en el primer tiempo.

“Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, erran un montón”, lanzó el entrenador argentino, generando inmediatas repercusiones.

Este martes, a través de la cuenta de Instagram del sindicato de árbitros del fútbol chileno, los jueces respondieron con una publicación tras su entrenamiento en la ANFP, dedicándole un mensaje directo a Garnero.

“Con los fisicoculturistas y más fachas de las 11 AM”, escribieron junto a una fotografía, la cual posteriormente fue eliminada y subida nuevamente sin el texto provocador.