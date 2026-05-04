El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Proyecto de reconstrucción nacional suma nueva urgencia y extiende su debate en la Cámara

La tramitación del proyecto de reconstrucción nacional continúa avanzando en la Cámara de Diputados y Diputadas, en medio de una intensa jornada en la comisión de Hacienda que sesiona en Valparaíso.

Durante este lunes se desarrolló la segunda sesión del día, marcada por definiciones clave para el futuro del debate legislativo.

Según información confirmada por Radio ADN, el Ejecutivo ingresará este martes la renovación de la urgencia del proyecto, lo que permitirá extender su discusión por al menos 15 días más.

De no haberse concretado esta medida, la iniciativa debía ser votada en plazos acotados, incluyendo su paso por otras comisiones y la sala de la Cámara antes de mediados de mayo.

En paralelo, se mantienen dudas jurídicas relevantes respecto al alcance de la propuesta, especialmente en torno a la invariabilidad tributaria. Este punto podría implicar la participación de la comisión de Constitución, lo que extendería aún más el trámite legislativo. Estas definiciones serán analizadas por los comités parlamentarios durante las próximas horas.

Mientras tanto, la comisión de Hacienda sigue recibiendo a distintos actores técnicos, entre ellos representantes del Servicio de Impuestos Internos, tanto de la actual como de la anterior administración, en un intento por robustecer el debate antes de las próximas votaciones.