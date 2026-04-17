Temor en Antofagasta por balacera frente a jardines infantiles: ataque a vivienda desata enfrentamiento a disparos

Durante la tarde de este jueves, un violento intercambio de disparos se registró en un sector residencial de Antofagasta, generando alarma entre vecinos y obligando a activar protocolos de emergencia en recintos cercanos.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:40 horas en la intersección de Juan Bolívar con Pedro Aguirre Cerda, cuando un grupo de sujetos llegó hasta una vivienda y abrió fuego tras una presunta discusión con residentes del lugar.

De acuerdo con antecedentes preliminares, los ocupantes del inmueble respondieron a los disparos, lo que derivó en una balacera en plena vía pública.

La situación se tornó aún más crítica debido a la cercanía del enfrentamiento con dos jardines infantiles, cuyos equipos debieron evacuar a los menores y resguardarlos siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Pese a la intensidad del ataque, no se reportaron personas lesionadas. En tanto, la Fiscalía instruyó que las diligencias queden a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros, quienes trabajan para identificar a los involucrados. Hasta ahora, no hay detenidos.