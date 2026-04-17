VIDEO. Temor en Antofagasta por balacera frente a jardines infantiles: ataque a vivienda desata enfrentamiento a disparos
El hecho ocurrió cerca de las 14:40 horas en un sector residencial de la ciudad y obligó a evacuar a menores desde dos jardines infantiles cercanos; pese a la gravedad del ataque, no se registraron lesionados y no hay detenidos.
Durante la tarde de este jueves, un violento intercambio de disparos se registró en un sector residencial de Antofagasta, generando alarma entre vecinos y obligando a activar protocolos de emergencia en recintos cercanos.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:40 horas en la intersección de Juan Bolívar con Pedro Aguirre Cerda, cuando un grupo de sujetos llegó hasta una vivienda y abrió fuego tras una presunta discusión con residentes del lugar.
De acuerdo con antecedentes preliminares, los ocupantes del inmueble respondieron a los disparos, lo que derivó en una balacera en plena vía pública.
La situación se tornó aún más crítica debido a la cercanía del enfrentamiento con dos jardines infantiles, cuyos equipos debieron evacuar a los menores y resguardarlos siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.
Pese a la intensidad del ataque, no se reportaron personas lesionadas. En tanto, la Fiscalía instruyó que las diligencias queden a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros, quienes trabajan para identificar a los involucrados. Hasta ahora, no hay detenidos.
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