Colo Colo vive días tranquilos tras haberse impuesto a Coquimbo Unido, resultado que los dejó punteros del fútbol chileno.

Una de las particularidades del partido fue el hecho que los albos jugaron con dos centrodelanteros, Maximiliano Romero y Javier Correa.

Al respecto, quien destacó en los albos en dicho rol, Ivo Basay, conversó con ADN Deportes, apuntando a que no hubo demasiados cambios en el nivel de juego del equipo más allá de esta variante táctica.

“En general, que hayan jugado con dos 9 no se notó mucho en el primer tiempo. La mejora fundamental fue lo de Correa, cambió de actitud, se movió mucho más. Había sido de lo mejor de Colo Colo en el primer tiempo”, comentó el hoy entrenador, quien también evaluó el presente de dos jugadores que terminan contrato en diciembre: Claudio Aquino y Lautaro Pastrán.

“Nunca está de más tener jugadores, pero de calidad. Son dos jugadores totalmente diferentes, no guardan relación uno con otro en su forma de jugar. Aquino es habilitador puro, que es un tipo que piensa diferente, controla en función de los movimientos de sus delanteros. Pastrán es más de llegar, encarar, ir encima del rival. Ahi Colo Colo tiene alternativas”, puntualizó Basay, proyectando la chance de que los albos sumen refuerzos en el mercado invernal.

“Si tiene posibilidades económicas, nunca está de más traer, pero a refuerzos que puedan aportarle algo a Colo Colo”, cerró el “Hueso” en ADN Deportes.