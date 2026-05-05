La UC desafía su irregularidad de cara al juego con Cruzeiro: “Tenemos que mantener esa mejoría siempre”

Universidad Católica completó este martes su última práctica con miras al juego del miércoles ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, donde son líderes de grupo.

“Estamos haciendo historia con el club. Sabemos que no ha sido nada fácil tampoco lo que hemos logrado. Esto se viene haciendo por un gran trabajo en el grupo. Sabemos lo que vamos a afrontar mañana, lo que se viene después. Estamos preparados para eso, tanto física como mentalmente. Siento que estos partidos no tienen como mucha preparación, es lo que se siente y lo que vamos a jugar, más ahora en nuestro campo con nuestra gente”, comentó en conferencia de prensa el volante Jhojan Valencia, bajándole el perfil al hecho de jugar con el resultado de Boca Juniors ante Barcelona ya cerrado.

“Es un plus para nosotros, pero estamos enfocados en nosotros, en hacer nuestro trabajo, en salir a ganar este partido, sabiendo que ellos también vienen con una necesidad muy grande. Ellos quieren ganar, nosotros también. Nosotros estamos en nuestra casa y, bueno, creo que hay que hacerlo respetar”, comentó el cafetalero, apuntando a dejar atrás la irregularidad en los resultados que han ido acumulando entre torneo local e internacional.

“Somos conscientes de que tener una seguidilla de partidos importantes ganando y venir al torneo local u otros torneos y perder o empatar de la forma que hicimos, deja ese sinsabor. Tenemos que mantener esa mejoría siempre. En vez de ir para abajo, ir subiendo el nivel porque así se hacen los equipos grandes”, dijo Jhojan Valencia, quien valoró también la recuperación de Fernando Zuqui.

“Ha sido muy importante para nosotros. Sabemos el tipo de jugador que es, sabemos la jerarquía que pone dentro del terreno de juego. Lo respetan mucho, nosotros también lo respetamos y lo admiramos como jugador. Sabíamos que la vuelta de él iba a ser muy importante para nosotros. Creo que tengo que resaltar el trabajo de todos los compañeros”, aseguró.

Jhojan Valencia y la acumulación de partidos

El volante de 29 años destacó la evolución que ha tenido en su juego durante la temporada. “Creo que empecé un poco errado e impreciso, pero me apoyaron mis compañeros, me apoyó el equipo, el cuerpo técnico. Soy un jugador que le gusta mucho trabajar para mejorar mis falencias. Tengo la fortuna de que me han dado esa confianza de una seguilla de partidos importantes, la cual me ha venido dando esa confianza. Y bueno, esperar a seguir mejorando día a día para seguir subiendo el nivel”, dijo, apuntando a que todo el equipo ha mejorado también de manera progresiva.

“Más que el medio campo, siento que hemos venido subiendo niveles individuales y eso se ve en lo grupal. Entonces el trabajo con el profe día a día, el trabajo con todo el equipo ha sido increíble, nos hemos mentalizado en que estamos para conseguir cosas muy grandes”, apuntó, mostrándose tranquilo ante la seguidilla de juegos.

La UC viene de jugar siete partidos en abril y para mayo ya se proyectan ocho juegos más. “Este año tenemos un plantel más extenso donde podemos utilizar a cada uno de los compañeros, que van a responder siempre de la mejor manera. Siento que por ese lado estamos cubiertos. También tuvimos una pretemporada muy buena, la cual ha sido como ese combustible para todos estos partidos que sabíamos que se venían”, concluyó Valencia.