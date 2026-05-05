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Es el único equipo invicto en el fútbol chileno y su DT aterriza la ilusión con esta dura frase: “Si nos volvemos locos...”

Iván Sandrock, técnico de San Marcos de Arica, valoró la increible racha de su equipo, aunque evitó proyectarse como uno de los candidatos a pelear por el título en la Primera B. “No somos el equipo invitado a ser el protagonista del torneo”, afirmó.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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San Marcos de Arica sigue estirando su invicto en la Primera B. El cuadro nortino venció por 1-0 a Deportes Recoleta en el cierre de la fecha 10 y alcanzó su décimo partido consecutivo sin perder en la temporada, quedando a solo una unidad del líder de la categoría, Cobreloa.

Al término del partido, Iván Sandrock, técnico de los “Bravos del Morro”, analizó la increible racha de su equipo, aunque llamó a la cautela y evitó proyectarse como uno de los candidatos a pelear por el título en la Liga de Ascenso.

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“El invicto es muy bueno, creo que estamos por cumplir un año invictos como local y en este torneo llevamos diez partidos sin perder, cinco empates y cinco triunfos. Eso ayuda porque los rivales te respetan. Le ganamos de local a dos protagonistas del torneo, a Cobreloa y a Recoleta, eso habla bien del grupo", comenzó declarando el DT en conferencia.

Respecto a la ilusión que comienza a instalarse entre los hinchas de San Marcos, Sandrock bajó las expectativas y fue claro: “Partido a partido, si vamos a Curicó y nos plantamos bien y avanzamos, sí, ese partido da para ilusionarse. No puedo ser irresponsable y decir este equipo está para ascender, vamos partido a partido”.

El técnico nacional también afirmó que en algún momento la racha invicta llegará a su fin. “Sentí en el ambiente colectivo como que era obligación ganar, a lo mejor no siempre vas a ganar, en algún momento puede que haya un empate, puede que en algún momento nos va a tocar perder, ojalá que no".

Por último, el entrenador de San Marcos dejó una potente reflexión sobre el entusiasmo que pesa sobre el equipo. “Hoy no somos nosotros el equipo invitado a ser el protagonista del torneo, lo vamos a ser partido a partido, con nuestras herramientas, con nuestra forma. Si nos volvemos locos y empezamos a decir que es obligación ganar, nos vamos a equivocar“, sentenció.

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